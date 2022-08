Éliminé au dernier tour des quali­fi­ca­tions par Norbert Gombos, Hugo Grenier a profité du forfait de dernière minute de Pablo Andujar pour inté­grer le tableau prin­cipal de l’US Open. Il a profité de cette chance en battant Tomas Etcheverry en quatre sets (4−6, 6–2, 6–3, 6–4). Le Français a raconté comment cette journée chargée en émotions s’est déroulée.

« J’avais prévu de m’échauffer ce matin à 10 heures au cas où et Pablo (Andujar, qui a fina­le­ment déclaré forfait et a libéré une place dans le tableau) m’a vu dans les vestiaires et il m’a dit : »Viens ici » pour me parler. C’est lui qui me l’a annoncé d’abord et ensuite l’ATP me l’a confirmé et m’a dit que je rentrais. J’étais très content. J’ai joué en deuxième rota­tion et ce n’était pas facile parce que j’étais très fatigué, je me sentais K.-O. Aujourd’hui (lundi), il faisait très chaud et ça s’est bien passé pour moi donc je suis très content », s’est réjoui le 119e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.

Il défiera un adver­saire d’un tout autre niveau au 2e tour : Matteo Berrettini, tombeur en trois sets de Nicolas Jarry.