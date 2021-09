Tallon Griekspoor est face à l’un des défis le plus diffi­cile de son sport : défier Novak Djokovic sur dur sur le plus grand court du monde. Vainqueur surprise de l’Allemand Jan‐Lennard Struff au premier tour, le Néerlandais, qui aurait pu ne pas être auto­risé à jouer le dernier Grand Chelem de l’année à cause d’un problème avec l’am­bas­sade hollan­daise, va donc disputer le plus grand match de sa carrière ce vendredi (1h, heure française).

« Je respecte la façon dont il a été pendant si long­temps au sommet du tennis. Nadal et Federer étaient déjà là, mais Novak est arrivé et a détruit tous les records. Il a été un joueur telle­ment solide au fil des ans que c’est juste incroyable de l’af­fronter. C’est une légende du sport et je vais devoir donner le meilleur de moi‐même et avoir un peu de chance si je veux espérer l’emporter. »