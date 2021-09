Tallon Griekspoor, qui va défier cette nuit le numéro 1 mondial Novak Djokovic sur le court Arthur Ashe au deuxième tour de l’US Open, sait que ce match peut repré­senter un tour­nant dans sa carrière.

« C’est vrai­ment fou. Ce sera un match très diffi­cile. Ce sera proba­ble­ment le plus grand défi que j’ai eu à relever en tant que joueur de tennis jusqu’à présent, jouer contre Novak sur un court en dur. Ça se passera sur le court Arthur Ashe, le plus grand court du monde. Quand vous êtes un enfant et que vous vous entraînez si dur pour devenir un joueur de tennis, vous rêvez de choses comme ça. Ce sera un match très diffi­cile, très dur, mais je vais profiter de l’expérience. »