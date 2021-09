Le batave qui a failli ne pas partir à New‐York va vivre un rêve en jouant le numéro 1 mondial sur le court Arthur Ashe. Ces chances sont minimes mais il est motivé : « Je respecte la façon dont il est au sommet du tennis depuis si long­temps. Nadal et Federer y étaient déjà installés, mais Novak s’est présenté et a détruit tous les records. Il a été un joueur si solide au fil des ans qu’il est incroyable. C’est une légende de ce sport et je devrai jouer à mon meilleur niveau et avoir un peu de chance si je veux avoir des options » a expliqué Griekspoor qui devra être au taquet pour tenter de mettre en danger le Serbe.