Après un début de match toni­truant d’Alizé Cornet et un premier set remporté 6–1 en 35 minutes face à Katerina Siniakova, la Française a eu un coup de chaud.

Dès l’entame du second set, la Niçoise parais­sait clai­re­ment moins en jambes. Son adver­saire commet­tant moins d’erreur et étant plus agres­sive, elle en a profité pour reprendre le dessus sur la Française agacée. La Tchèque enchaî­nait les coups gagnants à partir de un jeu partout, douze points et cinq jeux de suite plus tard, elle empo­chait la seconde manche 6–1.

C’était sans compter sur la rési­lience d’Alizé qui prenait alors un temps mort médical à 2–1 dans la dernière manche, expli­quant au « physio » être touchée visi­ble­ment par une inso­la­tion.



Toujours aussi frus­trée et malmenée par son état physique, la Niçoise bataillait sur tous les points jusqu’à réaliser le break à 3–2. Un break qu’elle ne lâchera plus malgré sa fatigue appa­rente pour s’imposer en trois manches presque avec « panache » : 6–1, 1–6, 6–3, en 2h05.

Si son état le lui permet, Alizé Cornet affron­tera la lauréate du duel entre Cristina Bucsa et Danielle Collins (n°19).