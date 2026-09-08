S’il démontré encore tout son potentiel à l’US Open, le jeune belge Alexander Blockx (34e mondial) a fait une déclaration inquiétante après sa victoire contre Francisco Cerundolo en huitièmes de finale (6−3, 4–6, 7–5, 7–5).
« Je suis avant tout très heureux de m’en être sorti. Je souffrais beaucoup au niveau des côtes. Surtout au service. La douleur ne faisait qu’augmenter au fil du match. Mais finalement, le médecin m’a donné un médicament qui m’a vraiment aidé vers la fin du troisième set. Dans le quatrième set, j’ai de nouveau pu jouer normalement. Mais j’étais tout près de l’abandon. Si j’avais perdu le troisième set, la probabilité que j’arrête le match aurait été très élevée. Parce que la douleur était trop forte. À l’arrivée, j’ai réussi à me montrer le plus solide dans les moments importants. C’est ce qui a fait la différence », a déclaré le joueur de 21 ans, ancien numéro 1 mondial chez les juniors.
Reste à savoir s’il pourra tenir son rang face à Karen Khachanov en quarts de finale mercredi.
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 11:28