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Grosse inquié­tude pour un quart de fina­liste : « J’étais tout proche de l’abandon »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il démontré encore tout son poten­tiel à l’US Open, le jeune belge Alexander Blockx (34e mondial) a fait une décla­ra­tion inquié­tante après sa victoire contre Francisco Cerundolo en huitièmes de finale (6−3, 4–6, 7–5, 7–5).

« Je suis avant tout très heureux de m’en être sorti. Je souf­frais beau­coup au niveau des côtes. Surtout au service. La douleur ne faisait qu’augmenter au fil du match. Mais fina­le­ment, le médecin m’a donné un médi­ca­ment qui m’a vrai­ment aidé vers la fin du troi­sième set. Dans le quatrième set, j’ai de nouveau pu jouer norma­le­ment. Mais j’étais tout près de l’abandon. Si j’avais perdu le troi­sième set, la proba­bi­lité que j’arrête le match aurait été très élevée. Parce que la douleur était trop forte. À l’arrivée, j’ai réussi à me montrer le plus solide dans les moments impor­tants. C’est ce qui a fait la diffé­rence », a déclaré le joueur de 21 ans, ancien numéro 1 mondial chez les juniors. 

Reste à savoir s’il pourra tenir son rang face à Karen Khachanov en quarts de finale mercredi. 

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 11:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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