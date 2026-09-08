S’il démontré encore tout son poten­tiel à l’US Open, le jeune belge Alexander Blockx (34e mondial) a fait une décla­ra­tion inquié­tante après sa victoire contre Francisco Cerundolo en huitièmes de finale (6−3, 4–6, 7–5, 7–5).

« Je suis avant tout très heureux de m’en être sorti. Je souf­frais beau­coup au niveau des côtes. Surtout au service. La douleur ne faisait qu’augmenter au fil du match. Mais fina­le­ment, le médecin m’a donné un médi­ca­ment qui m’a vrai­ment aidé vers la fin du troi­sième set. Dans le quatrième set, j’ai de nouveau pu jouer norma­le­ment. Mais j’étais tout près de l’abandon. Si j’avais perdu le troi­sième set, la proba­bi­lité que j’arrête le match aurait été très élevée. Parce que la douleur était trop forte. À l’arrivée, j’ai réussi à me montrer le plus solide dans les moments impor­tants. C’est ce qui a fait la diffé­rence », a déclaré le joueur de 21 ans, ancien numéro 1 mondial chez les juniors.

Reste à savoir s’il pourra tenir son rang face à Karen Khachanov en quarts de finale mercredi.