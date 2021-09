Le respon­sable de la perfor­mance à Tennis Canada s’est exprimé au sujet de Félix qu’il a long­temps entraîné.

Selon lui, tout est possible si son ex‐joueur sera perfor­mant au service : « Il a une atti­tude plus comba­tive, il sert extrê­me­ment bien et il est plus solide en fond de court, ce qui est positif avant d’affronter Daniil Medvedev. Son service sera l’une des clés de ce duel. Ça lui permettra de se donner beau­coup de points gratuits et surtout de se mettre en place son jeu offensif » a expliqué Guillaume.

« De son côté, Daniil va essayer de fati­guer Félix. Ça ne veut pas dire qu’il ne va pas atta­quer, mais il aura moins peur d’être impliqué dans de longs échanges. La diffi­culté de Félix sera de voir comment Medvedev va retourner. On verra si Félix sera en mesure de rester effi­cace au service ou si c’est Medvedev qui va mener les échanges »