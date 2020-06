Alors que le quotidien espagnol Marca, souvent bien informé affirme ce jour que le circuit va reprendre le 10 Aout, la déclaration de Simon Halep sonne comme une ligne de conduit que plusieurs joueurs vont pouvoir adopter. S’exprimant au sujet de l’US Open dans les colonnes du très sérieux et reconnu New York Times, la joueuse roumaine explique que c’est finalement à chacun de faire ses choix : « J’ai de grands doutes quant à la participation à de telles conditions. Non seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause du risque de voyage, de mise en quarantaine, de changements qui pourraient se produire pendant le tournoi. Chacun devrait prendre une décision pour lui-même ».

Cette proposition est tout à fait possible puisque Andrea Gaudenzi avait bien précisé que personne ne serait obligé de jouer, ce qui parait tout à fait logique. Quoi qu’il arrive, il y aura donc forcément des absents de marque au prochain US Open.