Ancienne 5e joueuse mondiale et en retraite depuis 2017, Daniela Hantuchova connaît bien Novak Djokovic. Considérée comme une amie proche de sa femme Jelena, elle officie également sur la chaîne Amazon Prime en tant que consultante. Forcément, elle a donné son point de vue sur la disqualification du numéro 1 mondial de l’US Open après une balle envoyée sur une juge de ligne.

« On a l’impression que sa colère devient incontrôlable », a déclaré Hantuchova. « Il a si souvent les bonnes intentions. Il est si important pour moi et je respecte tout ce qu’il fait pour notre jeu. Mais j’espère qu’il apprendra de cette leçon, même si elle arrive au pire moment pour lui. La seule chose qui se dressait entre lui et sa 18e victoire en Grand Chelem était lui-même. Avec tout le respect que je dois aux autres joueurs. »