Lloyd Harris est sur un nuage à New York. Il a déjà fait tomber Karen Khachanov, Denis Shapovalov et ce lundi Reilly Opelka. Son niveau de confiance atteint un point culmi­nant avant son quart de finale, mercredi, contre Alexander Zverev.

« Je fais une bien meilleure saison. Je suis beau­coup plus régu­lier. J’ai toujours su que j’avais les capa­cités, que j’avais le niveau. Je n’ai jamais eu de problème à battre certains des meilleurs joueurs. Mais c’est le fait de jouer constam­ment à ce niveau qui a été un peu plus diffi­cile pour moi. En ce moment, j’ob­tiens beau­coup plus de grosses victoires de façon régu­lière. Je suis tout simple­ment heureux des progrès que j’ai faits à cet égard », s’est réjoui le Sud‐Africain, 46e mondial.

Il a battu trois joueurs du top 10, tous en 2021 : Dominic Thiem à Dubaï, Rafael Nadal à Washington et donc Denis Shapovalov à l’US Open.