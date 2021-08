L’US Open devait être le lieu de la grande bagarre pour un 21e Grand Chelem, entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Finalement, le Serbe sera le seul des trois à New York. Pour Justine Hénin, leur absence ne change rien pour le numéro 1 mondial.

« Djokovic savait que Nadal et Federer ne seraient pas ses adver­saires les plus coriaces. Bien sûr, Rafa est Rafa et il peut venir à un Grand Chelem et faire la diffé­rence, mais nous savons qu’il doit jouer, nous savons qu’il a besoin de matchs et nous savions qu’il aurait besoin de matchs de prépa­ra­tion aux États‐Unis. Cela aurait été diffi­cile pour Rafa d’être en forme et de pouvoir pousser Novak, qui est confiant même s’il a perdu aux Jeux Olympiques. Je ne pense pas que cela chan­gera grand‐chose pour lui, car il sait qu’il y aura d’autres joueurs diffi­ciles à battre à l’US Open et il doit rester concentré sur lui‐même », a estimé la Belge sur Eurosport.

Nole aura face à lui parmi d’autres Daniil Medvedev et Alexander Zverev, tous deux en très grande forme.