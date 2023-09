Si la plupart des obser­va­teurs s’at­ten­dait à une nouvelle finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, l’ul­time choc de l’US Open 2023 prévu ce dimanche (à 22h, heure fran­çaise) entre le Serbe et Daniil Medvedev enthou­siasme beau­coup l’ex­cel­lente consul­tante d’Eurosport, Justine Henin.

« Bien sûr que Medvedev a une chance. Ce n’était peut‐être pas la finale à laquelle on s’attendait mais je la trouve extrê­me­ment attrac­tive parce que c’est une revanche ici à New‐York pour Novak Djokovic. Avec l’émotion et le tennis spec­ta­cu­laire de Medvedev il y a deux ans. On sent qu’il est à niveau la aujourd’hui, il s’est prouvé encore des choses contre Alcaraz. Et il aura envie de conti­nuer à jouer les trouble‐fête dans cet US Open et d’aller cher­cher un 2e titre ici. Pour lui, c’est impor­tant de repro­duire cet exploit. Mais Djokovic, même s’il avait peut être un petit peu plus anti­cipé une finale contre Alcaraz, sera prêt évidem­ment. Il va rajuster tout ce qu’il faut dans sa prépa­ra­tion de match. Je pense qu’on va assister à une grande finale. »