Aucune surface ne fait peur à Novak Djokovic. Il est le seul joueur de l’his­toire à avoir remporter au moins deux fois chaque tournoi du Grand Chelem. Tim Henman le voit remporter un 4e US Open et un 21e Grand Chelem, même si la pres­sion sera immense.

« Cela ne fait aucun doute que Djokovic est clai­re­ment le favori à l’US Open. Sa forme en Grand Chelem a été incroyable, et cela parle d’elle‐même. Jouer si bien sur dur, terre battue et gazon souligne vrai­ment à quel point il est un joueur complet. En tant qu’é­tu­diant de ce sport, il ne fait aucun doute qu’il est très conscient de ce qui est en jeu. Il sera donc inté­res­sant de voir comment il gère l’op­po­si­tion de l’autre côté du filet et en interne car c’est une énorme oppor­tu­nité. Je pense que ça va en faire une quin­zaine fasci­nante », a analysé l’an­cien numéro 4 mondial dans des propos rapportés par Tennis World USA.