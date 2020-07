Dans les colonnes de Ouest-France, Henri Leconte a fait un beau bilan de la pratique du tennis en France mais aussi des sujets liés au circuit des joueurs professionnels.

Henri connaît bien le tennis du « dimanche » puisqu’il est président du club de Levallois-Perret qui attire plus de 2400 membres chaque année. Pour le finaliste de Roland-Garros 1988, il faut changer d’axe : « Il faut arrêter d’en vouloir toujours, plus, plus, plus, sans quoi on tuera la poule aux œufs d’or. Il est temps de passer à un autre modèle et revenir à des choses plus simples et plus saines. On doit se réinventer. »

Au sujet de l’US Open qui doit avoir lieu fin août (31 août au 13 septembre), il est encore plus radical : « Ce n’est pas possible, il faut annuler l’US Open. Je pense que beaucoup de joueurs ne vont pas y aller. D’abord pour des raisons sanitaires, la pandémie est loin d’être terminée. Et aussi parce que l’on ne peut pas disputer un tournoi du Grand Chelem à huis clos. Je n’ose même pas imaginer l’ambiance que cela donnerait. On l’a bien vu avec l’UTS (Ultimate Tennis Showdown) de Patrick Mouratoglou, suivre un match depuis son écran n’a pas la même saveur.«