Pierre-Hugues Herbert a pris sa décision : il n’ira pas à New York pour l’US Open (31 août au 13 septembre). Au-delà du Covid-19, l’Alsacien va être papa et il ne souhaite pas être privé de l’accouchement de sa femme par une quarantaine. Un heureux événement qui est prévu pour la mi-septembre.

Le Tricolore l’a expliqué dans les colonnes du journal L’Equipe : « Aujourd’hui, je n’ai aucun regret. La décision que je vais prendre, je sais que c’est la bonne. Dans les conditions actuelles, je ne me vois pas partir aux Etats-Unis. On ne vit plus dans le même monde qu’il y a un an, avant cette pandémie. On ne sait pas ce qu’il peut se passer. Je m’entraîne avec quelqu’un qui chope le Covid-19, je suis en quarantaine là-bas pendant que ma future femme accouche toute seule et je ne vois pas mon bébé pendant deux semaines : c’est ce scénario que je ne veux absolument pas vivre. »