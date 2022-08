Le jeune austra­lien Rinky Hijikata, 198e mondial, a honoré sa wild‐card en réali­sant une belle perfor­mance contre Rafael Nadal au 1er tour de l’US Open. A la fin du match, le joueur de 21 ans a révélé ce que lui a dit l’homme aux 22 titres du Grand Chelem au filet, avant de revenir sur ce match dont il se souviendra toujours, sur le mythique court Arthur Ashe.

« Au filet, il m’a juste dit : ‘Bien joué et je te souhaite le meilleur dans ta carrière’, ce qui était vrai­ment sympa de la part de quel­qu’un comme ça, quel­qu’un que je regarde depuis que je suis petit. Évidemment, je suis déçu. Je n’aime pas perdre. Peu importe contre qui je joue. Même en dehors du tennis, ça peut être n’im­porte quoi, je n’aime pas perdre. Je ne vais pas dire que je suis ravi de perdre ce match. Mais je suis fier de la perfor­mance que j’ai réalisée et de la façon dont j’ai concouru. Nadal l’un des meilleurs compé­ti­teurs au monde, tous sports confondus. Il est implacable…Chaque fois qu’il entre sur le court, il va se donner à 150%, et même s’il est à 50%, c’est très, très diffi­cile de l’af­fronter », a constaté Hijikata dans des propos rapportés par le portail austra­lien tennis.com.