L’Australien Rinky Hijikata va disputer à 21 ans le match le plus exci­tant de sa jeune carrière. Il s’ap­prête à défier Rafael Nadal sur le court Arthur Ashe au 1er tour de l’US Open. Il a expliqué au portail austra­lien tennis.com comment il abor­dait cette rencontre face à l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

« C’est évidem­ment un tirage assez exci­tant, ce n’est pas souvent que l’on a l’oc­ca­sion de jouer contre l’un des plus grands joueurs du monde, quel­qu’un de ce calibre. Je suis donc impa­tient de relever le défi. Je vois cela comme quelque chose de positif. J’aime me retrouver dans des matchs diffi­ciles et des situa­tions comme celle‐là, a confié le 198e mondial avant de revenir sur son match contre Daniil Medvedev à Las Cabos début août (défaite 6–4, 6–3).

Je pense que ce match était assez spécial parce que c’était la première fois que j’avais l’oc­ca­sion de jouer contre un joueur de ce calibre et dans une telle atmo­sphère. J’ai pris beau­coup de plaisir à jouer. Evidemment, j’au­rais aimé que le résultat soit un peu diffé­rent. Mais ce sont les matches que l’on rêve de jouer. J’espère que mon expé­rience là‐bas me servira ici contre Rafa et que je pour­rais calmer mes nerfs un peu plus rapi­de­ment pour me frayer un chemin dans le match. »

Le match aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, aux alen­tours de 1h (heure française).