Stéphane Houdet a logiquement réagi sur le site de FranceTV Sport à la décision plus que discutable de l’US Open qui a décidé de ne pas organiser le tableau de tennis fauteuil : C’est une douche froide. La présidente de l’USTA Katrina Adams a commencé sa conférence de presse sur le Stade Arthur Ashe en parlant de discrimination et en disant qu’elle était ravie que dans ce contexte ils puissent jouer. Elle parle des événements liés au mouvement « Black lives matter » et de ce que cela signifie. Pour ensuite annoncer qu’il n’y aura pas de tennis-fauteuil. C’est étrange. Je ne l’ai pas senti venir. On a été mis de côté. J’ai échangé avec la directrice du tournoi de tennis-fauteuil Joanne Wallen durant le confinement, il y a un mois environ, et elle m’avait assuré que l’US Open n’allait pas se tenir. On ne savait pas alors comment on allait voyager. Donc on était loin de penser que le tennis-fauteuil qui ne concerne, rappelons-le, que 20 joueurs, n’allait pas se tenir. C’est assez surprenant. On nous parle d’un danger par rapport au nombre de personnes sur le site mais on commence en deuxième semaine donc il n’y a plus grand monde à ce moment-là. Les joueurs de tennis-fauteuil, en dehors de Shingo Kunieda, voyagent toujours avec une seule personne dans le meilleur des cas !«