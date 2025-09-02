Invitée à réagir à la vidéo qui a beau­coup fait parler lors de ce début d’US Open, vidéo où l’on voit un homme voler une casquette dédi­cacée à un enfant, Iga Swiatek a expliqué en confé­rence de presse qu’elle dési­gnait toujours la personne devant rece­voir l’un de ses objets pour éviter ce type de situations.

« C’est quelque chose que j’ai dû faire avec le temps parce que, évidem­ment, vous avez sept personnes qui pour­raient se battre pour un seul objet. Donc je choisis notam­ment parce que, par exemple, si c’est une fille, les garçons ont des bras plus longs donc elle n’a aucune chance de l’at­traper. Donc, en général, je jette ça en direc­tion de la personne qui doit l’avoir », a déclaré la Polonaise avant d’évo­quer ce casquette gate. « Quand j’étais gamine, j’au­rais adoré avoir une serviette pleine de trans­pi­ra­tion de Rafa (Nadal). Mais, parfois, c’est bizarre quand on donne quelque chose à un enfant et qu’un adulte lui prend. On a envie de lui dire ‘mec, tu n’as rien compris’. »