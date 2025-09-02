Invitée à réagir à la vidéo qui a beaucoup fait parler lors de ce début d’US Open, vidéo où l’on voit un homme voler une casquette dédicacée à un enfant, Iga Swiatek a expliqué en conférence de presse qu’elle désignait toujours la personne devant recevoir l’un de ses objets pour éviter ce type de situations.
« C’est quelque chose que j’ai dû faire avec le temps parce que, évidemment, vous avez sept personnes qui pourraient se battre pour un seul objet. Donc je choisis notamment parce que, par exemple, si c’est une fille, les garçons ont des bras plus longs donc elle n’a aucune chance de l’attraper. Donc, en général, je jette ça en direction de la personne qui doit l’avoir », a déclaré la Polonaise avant d’évoquer ce casquette gate. « Quand j’étais gamine, j’aurais adoré avoir une serviette pleine de transpiration de Rafa (Nadal). Mais, parfois, c’est bizarre quand on donne quelque chose à un enfant et qu’un adulte lui prend. On a envie de lui dire ‘mec, tu n’as rien compris’. »
