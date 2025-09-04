Deux mois après s’être très faci­le­ment imposée en finale de Wimbledon face à Amanda Anisimova, Iga Swiatek a cette fois été vrai­ment dominée par l’Américaine en quarts de finale de l’US Open (6−4, 6–3).

De passage en confé­rence de presse d’après match pour expli­quer cette élimi­na­tion, la Polonaise a donné du crédit à son adversaire.

« Je sais ce que j’ai accompli, je ne peux pas tout effacer parce que j’ai perdu aujourd’hui (mercredi). Je ne pouvais pas gagner en jouant comme ça et en servant comme ça, surtout avec Amanda qui retour­nait de manière aussi agres­sive. Du fond du court, c’était bien, mais le service a fait la diffé­rence. J’ai eu du mal avec ma première balle et elle m’agres­sait sur mes secondes. Je n’ai pas très bien servi durant tout le tournoi. Mais avec sa qualité de retour, ça s’est davan­tage vu. Le 6–0, 6–0 en finale de Wimbledon ? Il n’avait aucune impor­tance. Tout le monde sait comment Amanda peut jouer. Elle n’avait pas bien joué à Wimbledon, mais elle n’al­lait pas faire les mêmes erreurs. J’étais prête pour un match diffi­cile. Et elle a gagné, donc ça n’a aucune impor­tance. La diffé­rence, c’est qu’elle mettait les balles dedans (sourire). Je ne suis pas surprise, je me suis entraînée avec elle, je sais comment elle peut jouer. Elle bougeait mieux, elle jouait mieux. »