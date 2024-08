Qualifiée sans problème pour le troi­sième tour de l’US Open après une victoire expresse face à la Japonaise Shibahara (6−0, 6–1), Iga Swiatek a été inter­rogée en confé­rence de presse sur une ques­tion bien précise. Extraits.

Question : « Certains joueurs ont parlé du fait que le tennis est un sport très diffi­cile à prati­quer et de ce qu’il faut traverser pour devenir profes­sionnel. Recommanderiez‐vous le tennis aux jeunes enfants ? Certains d’entre eux diraient : ‘Je ne ferais pas ça parce que c’est trop difficile’. »



Iga Swiatek : « Je ne sais pas. Je pense que je vais commencer à y penser quand j’aurai mes propres enfants. C’est diffi­cile pour moi de juger parce que c’est moi qui ai réussi. Ce n’est pas le sport le plus facile. Il faut aussi aimer être indi­vi­duel. Je connais beau­coup de gens qui s’in­té­gre­raient mieux dans un sport d’équipe. Je suppose que c’est néces­saire. Les parents doivent juger, et ce serait bien qu’ils n’im­posent pas cela à un enfant, car à un moment donné, leurs enfants vont comprendre par eux‐mêmes. Ils devraient simple­ment les consi­dérer avec une approche ouverte et ne pas s’obs­tiner à choisir un seul sport, et c’est tout. Je ne sais pas ce que je dirais, honnê­te­ment. Je suppose que ça commence toujours par de l’amu­se­ment. Ensuite, si la personne est assez bonne, elle peut essayer de devenir pro, et ensuite, cette personne va devenir adulte et déci­dera d’elle‐même. »