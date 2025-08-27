Intraitable pour ses débuts à l’US Open (6−1, 6–2 en 1h face à Arango), Iga Swiatek a été interrogée en conférence de presse d’après match sur le fait que Maria Sharapova ait choisi Serena Williams pour son intronisation au Hall of Fame (ou Temple de la renommée) du tennis. Un geste fort et très surprenant pour la Polonaise.
« Honnêtement, c’est génial. C’est évidemment dommage que cela ne soit pas arrivé plus tôt, lorsqu’elles étaient en tournée ensemble. Je pensais juste que leur relation était si tendue que je suis choquée qu’elles aient réussi à la surmonter. Je suppose que si on a de bonnes intentions, on peut tout surmonter. Donc, c’est sûr que je suis contente de voir ça. Je pense que recevoir cette reconnaissance de la part de sa plus grande rivale doit être une sensation formidable. Maria le mérite aussi, et Serena, elle est formidable. Elles sont donc toutes les deux formidables. J’étais juste heureuse de les voir ensemble, parce que j’ai le sentiment que nous devrions tous être unies et aller vers un même objectif en tant que joueuses, même si nous sommes en compétition les unes contre les autres, et c’est l’un des exemples de cela. »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 18:23