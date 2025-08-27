Intraitable pour ses débuts à l’US Open (6−1, 6–2 en 1h face à Arango), Iga Swiatek a été inter­rogée en confé­rence de presse d’après match sur le fait que Maria Sharapova ait choisi Serena Williams pour son intro­ni­sa­tion au Hall of Fame (ou Temple de la renommée) du tennis. Un geste fort et très surpre­nant pour la Polonaise.

« Honnêtement, c’est génial. C’est évidem­ment dommage que cela ne soit pas arrivé plus tôt, lors­qu’elles étaient en tournée ensemble. Je pensais juste que leur rela­tion était si tendue que je suis choquée qu’elles aient réussi à la surmonter. Je suppose que si on a de bonnes inten­tions, on peut tout surmonter. Donc, c’est sûr que je suis contente de voir ça. Je pense que rece­voir cette recon­nais­sance de la part de sa plus grande rivale doit être une sensa­tion formi­dable. Maria le mérite aussi, et Serena, elle est formi­dable. Elles sont donc toutes les deux formi­dables. J’étais juste heureuse de les voir ensemble, parce que j’ai le senti­ment que nous devrions tous être unies et aller vers un même objectif en tant que joueuses, même si nous sommes en compé­ti­tion les unes contre les autres, et c’est l’un des exemples de cela. »