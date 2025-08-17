Depuis sa demi‐finale perdue à Wimbledon contre Jannik Sinner, Novak Djokovic n’a plus foulé les courts en compétition officielle. L’actuel septième joueur mondial avait décidé de faire l’impasse sur la tournée américaine, en amont de l’US Open.
Présent au Monténégro pour préparer la dernière levée du Grand Chelem, une vidéo du Djoker pourrait bien inquiéter ses fans. Le Serbe a interrompu sa séance d’entraînement pour se faire manipuler au niveau du genou droit.
🇷🇸 Novak Djokovic had some physical treatment during his practice today in Montenegro for a right knee issue pic.twitter.com/JCQYDEiwp7— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 17, 2025
Simple précaution ou véritable gêne physique ? Pour rappel, l’homme aux 24 titres en Majeur, devrait prochainement s’envoler pour New York, il est aligné avec sa compatriote Olga Danilovic pour disputer le double mixte de l’US Open qui débute ce mardi.
Publié le dimanche 17 août 2025 à 18:40