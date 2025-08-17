AccueilUS OpenInquiétude pour Djokovic à une semaine du début de l’US Open
Inquiétude pour Djokovic à une semaine du début de l’US Open

Depuis sa demi‐finale perdue à Wimbledon contre Jannik Sinner, Novak Djokovic n’a plus foulé les courts en compé­ti­tion offi­cielle. L’actuel septième joueur mondial avait décidé de faire l’im­passe sur la tournée améri­caine, en amont de l’US Open.

Présent au Monténégro pour préparer la dernière levée du Grand Chelem, une vidéo du Djoker pour­rait bien inquiéter ses fans. Le Serbe a inter­rompu sa séance d’en­traî­ne­ment pour se faire mani­puler au niveau du genou droit.

Simple précau­tion ou véri­table gêne physique ? Pour rappel, l’homme aux 24 titres en Majeur, devrait prochai­ne­ment s’en­voler pour New York, il est aligné avec sa compa­triote Olga Danilovic pour disputer le double mixte de l’US Open qui débute ce mardi.

Publié le dimanche 17 août 2025 à 18:40

