Comme la plupart des autres joueurs, Dan Evans n’a pas pu échapper aux ques­tions sur l’af­faire Jannik Sinner avant le début de l’US Open. Et dans des propos recueillis par The Guardian, le Britannique n’a pas hésité à dézin­guer l’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA).

« Je pense qu’il s’agit d’une orga­ni­sa­tion qui a été créée de toutes pièces et qui fait preuve d’un certain amateu­risme, mais qui porte de beaux T‑shirts et qui fréquente les joueurs. C’est frus­trant pour les autres joueurs. Je ne pense pas qu’ils fassent grand‐chose de bon pour le sport, si je suis tout à fait honnête. Ils se chargent des gars qui sont au 800e rang mondial pour les drogues et les jeux d’argent… Je pense qu’il y a un problème plus important. »