Nos confrères de l’Equipe ont jugé utile d’aller inter­roger deux psycho­logues pour analyser le compor­te­ment de Novak Djokovic lors de la finale et notam­ment le moment où le Serbe a craqué.

Sans parler d’achar­ne­ment anti‐Djokoivc, on peut juste se contenter de vous livrer un passage de l’ana­lyse d’Isabelle Inchauspé, qui est une spécia­liste de l’ac­com­pa­gne­ment des spor­tifs et qui a travaillé notam­ment avec Hugo Gaston.

« Qu’il soit triste, en colère ne pas avoir gagné, c’est tota­le­ment normal parce qu’il était là pour ça. Ce qu’il a fait cette saison jusqu’au Jeux, c’est super. Mais aux Jeux, il a fait pareil, il a complè­te­ment craqué ! Son égo lui a joué des tours à New‐York et Tokyo. Mais sans égo il ne serait pas ce qu’il est non plus. Il est border­line quoi » explique. avant de clore le débat..

« Qu’il pleure après, ça me parait logique. De fatigue, de nerfs, de tout ce que vous voulez…Mais là, pour faire basculer le public, et faire un grand discours en disant ensuite que c’est le public qui compte, je n’y crois pas une minute. Je ne sais pas si vous voyez sa tête, quand il revient sur le court, il ne pleure plus »