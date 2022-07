Rentré en Serbie après son titre à Wimbledon, Novak Djokovic attend et espère pouvoir disputer l’US Open, du 29 août au 11 septembre. A l’heure actuelle, les Etats‐Unis ne permettent pas aux personnes non‐vaccinées de péné­trer sur leur terri­toire. En ce qui concerne les joueurs refu­sant de se faire « piquer », le Grand Chelem new‐yorkais auto­rise seule­ment les Américains à pouvoir concourir.

Tennys Sandgren a cet avan­tage mais il a défendu Nole en s’en prenant à la Fédération améri­caine de tennis.

John Isner, qui réagis­sait à la dernière publi­ca­tion Instagram de Djokovic avec des coeurs, a lui été inter­pellé par un fan lui deman­dant : « Dites à votre président d’ac­cepter les personnes non‐vaccinées dans votre pays. »

« Je sais…C’est ridi­cule », a répondu celui qui a claqué le plus d’aces dans l’his­toire du tennis. Un nouveau soutien pour le Serbe.

Le temps passe et les chances se réduisent de plus en plus pour Novak Djokovic.