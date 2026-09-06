C’était l’un des chocs du tableau féminin cette nuit, avec un duel parti­cu­liè­re­ment attendu entre deux des pépites du circuit, l’Américaine Iva Jovic et la Philippine Alex Eala.

Et la rencontre a tenu toutes ses promesses. Au terme de trois sets extrê­me­ment accro­chés, c’est fina­le­ment Jovic qui a réussi à faire la diffé­rence pour s’im­poser 7–5, 3–6, 7–5 et pour­suivre son aven­ture à l’US Open.

Interrogée en confé­rence de presse sur son adver­saire et sur l’en­goue­ment gran­dis­sant autour de la jeune Philippine, l’Américaine n’a pas tari d’éloges. Très émue au moment d’évo­quer Eala, elle a surtout insisté sur ses qualités humaines et son compor­te­ment exem­plaire, aussi bien dans la victoire que dans la défaite et même loin des courts.

« Ça en dit long sur elle en tant que personne. Je vais me mettre à pleurer… Mais ça en dit long sur elle d’être capable de faire ça après ce type de match, de venir quand même me serrer dans ses bras et me souhaiter tout le meilleur. Et même dans le vestiaire, à huis clos… Donc, ça en dit long sur elle et sur son carac­tère. Ouais, elle est incroyable » a déclaré Iva Jovic à propos d’Alex Eala.