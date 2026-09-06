C’était l’un des chocs du tableau féminin cette nuit, avec un duel particulièrement attendu entre deux des pépites du circuit, l’Américaine Iva Jovic et la Philippine Alex Eala.
Et la rencontre a tenu toutes ses promesses. Au terme de trois sets extrêmement accrochés, c’est finalement Jovic qui a réussi à faire la différence pour s’imposer 7–5, 3–6, 7–5 et poursuivre son aventure à l’US Open.
Interrogée en conférence de presse sur son adversaire et sur l’engouement grandissant autour de la jeune Philippine, l’Américaine n’a pas tari d’éloges. Très émue au moment d’évoquer Eala, elle a surtout insisté sur ses qualités humaines et son comportement exemplaire, aussi bien dans la victoire que dans la défaite et même loin des courts.
« Ça en dit long sur elle en tant que personne. Je vais me mettre à pleurer… Mais ça en dit long sur elle d’être capable de faire ça après ce type de match, de venir quand même me serrer dans ses bras et me souhaiter tout le meilleur. Et même dans le vestiaire, à huis clos… Donc, ça en dit long sur elle et sur son caractère. Ouais, elle est incroyable » a déclaré Iva Jovic à propos d’Alex Eala.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 11:07