Légende vivante de la petite balle jaune, Ivan Lendl a donné une longue interview au média italien, La Stampa, dans laquelle il évoque sa ressemblance en tant que joueur avec Jannik Sinner. Et il faut bien reconnaître qu’il y a un petit quelque chose…
« J’ai parlé avec son entraîneur Darren Cahill ces derniers jours et je lui ai dit que parmi tous les joueurs de tennis actuels, Sinner est celui dans lequel je me reconnais le plus, surtout pour son physique. J’étais maigre comme lui à l’adolescence et je frappais plus fort que tout le monde, puis je me suis étoffé et mon tennis s’est développé. Jannik travaille sur ses volées, son revers coupé, son deuxième service, bref, les similitudes sont nombreuses. Cahill a beaucoup d’expérience et a connu de grands succès, mais je ne connais pas l’équipe et je ne peux pas juger. L’important, c’est que Jannik joue de mieux en mieux. C’est à lui que revient le mérite. Est‐ce que ça dérange d’être comparé à un robot ? Je ne pense pas que ça puisse déranger. D’une certaine manière, c’est un grand compliment : ça veut dire que tu es très fort, que tu ne rates pas une balle. En fin de compte, c’est ce qui compte. C’est du tennis, pas du patinage artistique. »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 19:29