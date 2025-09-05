Désigné pour remettre le trophée au vainqueur du tournoi chez les hommes, Ivan Lendl, huit fois vainqueur en Grand Chelem dont trois à l’US Open, s’est exprimé chez nos confrères italiens sur les deux grands favoris que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Alcaraz et Sinner sont les deux meilleurs au monde, et c’est une bonne chose pour le tennis. Il y a beaucoup de joueurs forts, et aujourd’hui, tout le monde peut battre tout le monde, mais il est vrai que Jannik et Carlos sont supérieurs, et quand ils perdent, c’est une surprise. »
