Désigné pour remettre le trophée au vain­queur du tournoi chez les hommes, Ivan Lendl, huit fois vain­queur en Grand Chelem dont trois à l’US Open, s’est exprimé chez nos confrères italiens sur les deux grands favoris que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Alcaraz et Sinner sont les deux meilleurs au monde, et c’est une bonne chose pour le tennis. Il y a beau­coup de joueurs forts, et aujourd’hui, tout le monde peut battre tout le monde, mais il est vrai que Jannik et Carlos sont supé­rieurs, et quand ils perdent, c’est une surprise. »