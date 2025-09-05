AccueilUS OpenIvan Lendl, qui va remettre le trophée au vainqueur du tournoi :...
Désigné pour remettre le trophée au vain­queur du tournoi chez les hommes, Ivan Lendl, huit fois vain­queur en Grand Chelem dont trois à l’US Open, s’est exprimé chez nos confrères italiens sur les deux grands favoris que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Alcaraz et Sinner sont les deux meilleurs au monde, et c’est une bonne chose pour le tennis. Il y a beau­coup de joueurs forts, et aujourd’hui, tout le monde peut battre tout le monde, mais il est vrai que Jannik et Carlos sont supé­rieurs, et quand ils perdent, c’est une surprise. »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 13:46

