Consultant régu­lier pour certains médias italiens dont la Gazzetta dello Sport, en plus de ses fonc­tions au sein de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic, ancien 3e joueur mondial et coach de Roger Federer, a donné un avis très positif sur l’at­ti­tude Jannik Sinner avant d’af­fronter Taylor Fritz en finale de l’US Open.

« Sinner a bien surmonté le stress des premiers jours, et ses adver­saires les plus redou­tables sont hors jeu : je pense qu’il se sent plutôt soulagé. Il est comme une voiture, plus il voyage, plus il est perfor­mant. Il a progressé tour après tour, c’est un clas­sique des joueurs les plus forts. Les grands joueurs sont comme ça : on parlera des victoires peut‐être dans 15 ans, mais en termes d’at­ti­tude, il a vrai­ment celle des plus grands. Vivre sans regarder trop loin, comprendre que même si vous gagnez, demain et un autre jour, un autre match, un autre tournoi. Si vous voulez gagner beau­coup et très long­temps, vous devez faire ce que Sinner fait. »