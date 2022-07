Goran Ivanisevic aime plai­santer et quand derniè­re­ment lors d’un chat sur le net on lui a demandé s’il espé­rait pouvoir aller aux Etats‐Unis avec son « poulain », il a eu cette réponse assez drôle : « Sincèrement, j’ai plus de chance d’ob­tenir une wild card à Umag, c’est évident ».

Autant dire que Goran ne croit pas une seule seconde que les choses peuvent changer dans les semaines à venir.

« L’année avait mal commencé et ça continue. Heureusement, Novak a pu remporter Wimbledon démon­trant qu’il était le meilleur joueur sur gazon. C’est juste dommage que l’ATP ait pris la déci­sion d’en­lever les points sur cette édition car autre­ment la situa­tion ne serait pas aussi délicate »