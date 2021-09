Connu pour ses décla­ra­tions fortes et parfois inap­pro­priées, Goran Ivanisevic s’est confié pour le site de l’ATP sur son poulain, Novak Djokovic. Présent en Australie et à Wimbledon mais absent à l’US Open où c’est Marian Vajda qui prend le relai, l’en­traî­neur croate recon­nait que Nole ressent la pres­sion mais que cela fait partie de lui.

« Bien sûr qu’il a la pres­sion. Tout le monde ressent la pres­sion. Vous pouvez voir dans les matchs que parfois il joue mieux. Il n’a pas joué sept matchs parfaits à Wimbledon, mais il a gagné. On ne le voit pas tant que ça parce qu’il gagne. Beaucoup de gens vont craquer. Beaucoup de gens vont dire : ‘Ok, je ne sais pas’. Mais lui ? Il dit : ‘Allez‑y, je vais vous montrer qui je suis sur le court’. Regardez‐le, trois tour­nois du Grand Chelem d’af­filée. Il a déjà écrit l’his­toire et peut en écrire une encore plus grande. C’est une personne extra­or­di­naire. Vous pouvez apprendre beau­coup de choses de lui. »