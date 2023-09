Comme après chaque grand titre du Serbe, Goran Ivanisevic a été convié pour répondre aux ques­tions des journalistes.

Concernant son joueur et ses exploits, il explique que la prin­ci­pale force de Nole est sa capa­cité a tourner la page et à passer à autre chose très vite, notam­ment après sa défaite à Wimbledon en finale.

« Nous sommes arrivés à Cincinnati et ce qui s’est passé à Wimbledon n’a pas été mentionné une seule fois. Cela faisait partie du passé. Lorsque vous perdez, cela fait partie du passé…Djokovic est le genre de personne qui oublie les choses et tourne la page. C’est pour­quoi il est si bon. C’est pour­quoi ces quatre semaines et demie aux États‐Unis ont été si amusantes et nous les avons telle­ment appré­ciées – il était heureux de pouvoir jouer ici » a déclaré le coach du Serbe.