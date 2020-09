Entraîneur de Novak Djokovic depuis un peu plus d’un an, Goran Ivanisevic n’avait pas encore donné son point de vue sur la disqualification de son poulain de l’US Open. Évidemment, il est a fond derrière le Serbe tout en taclant ceux qui se sont empressés de l’attaquer et promet que cet épisode va davantage le motiver plutôt que de l’enfoncer : « Ce que je trouve tragique, c’est que beaucoup de gens agissent comme s’ils attendaient juste qu’il fasse quelque chose de mal, il y a beaucoup de malveillance et beaucoup de gens heureux que quelqu’un comme Novak soit en difficulté », a commenté le coach croate.

« Je pense qu’il est capable de gagner Roland Garros »

« Novak Djokovic est un champion né et cela le rendra encore plus fort. C’est bien qu’il joue des matchs le plus tôt possible, pour laisser tout cela derrière lui. Il doit essayer d’agir comme si cela s’était passé il y a 5 ans. Je pense qu’il est capable de gagner Roland Garros », un lancé un Goran Ivanisevic plus que jamais derrière le numéro 1 mondial. La saison de terre battue s’annonce palpitante !