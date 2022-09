Forcément dépitée en confé­rence de presse, Ons a déjà son plan en tête pour la suite de sa carrière. Et elle l’an­nonce : elle ne va pas baisser les bras ou se morfondre. Elle ne lâchera pas le « morceau » et vise bien sur des titres et notam­ment en Grand Chelem.

« C’est sûr que Wimbledon a été diffi­cile. Celle‐ci va être diffi­cile là aussi. Nous vous dirons dans les prochains jours si je vais être capable de dormir un peu (rires). Gagner ou perdre fait partie du tennis. Je sais que j’ai lutté pour gagner mon premier titre WTA. Il m’a fallu du temps. Je pense donc que cela me prendra du temps aussi en Grand Chelem. Le plus impor­tant, c’est de l’ac­cepter, d’ap­prendre des finales que j’ai perdues. Mais oui, je ne suis pas quel­qu’un qui va aban­donner. Je suis sûr que je serai à nouveau en finale. Je vais faire de mon mieux pour la gagner. Je ne sais pas qui je serai le mois prochain, les deux prochains mois. Mais je suis certaine que je vais évoluer. Je vais garder espoir. Je sais qu’il y a beau­coup de finales à venir pour moi »