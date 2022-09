Après sa superbe demi‐finale, Ons a accordé une inter­view à Corretja, consul­tant pour Eurosport. La Tunisienne en a profité pour passer un petit message.

« J’ai fait un bon match. J’ai bien joué tacti­que­ment. Je dois avouer que l’on avait mis un plan en place avec mon coach, et pour la première fois de ma vie ‚je l’ai écouté (rires). Mon team est aussi respon­sable de mes succès, leurs encou­ra­ge­ments perma­nents m’aident vrai­ment à donner le meilleur de moi même sur le court. Au début quand on a monté ce staff, on a souvent été critiqué en expli­quant qu’une équipe 100% tuni­sienne n’y arri­verai pas. Je pense que l’on a prouvé le contraire. Maintenant je fois finir le travail en finale »