Grâce à sa victoire contre Caroline Garcia, Ons Jabeur va disputer la deuxième finale de Grand Chelem de sa carrière à l’US Open. Sa deuxième de suite après Wimbledon où elle s’est inclinée contre Elena Rybakina. La Tunisienne a déjà plus d’ex­pé­rience. Le senti­ment n’est pas le même qu’en juillet à Londres.

« Pour être honnête avec vous, c’est plus réel. À Wimbledon, j’étais en train de vivre un rêve et je n’ar­ri­vais pas à y croire. Même après le match, je faisais ce que j’avais à faire sans me rendre compte que c’était déjà un exploit. Je suis heureuse d’avoir confirmé mon résultat de Wimbledon et que les gens ne soient pas surpris de me voir en finale. Je sais peut‐être mieux ce que je dois faire en finale désor­mais. Je sais que ça va être très diffi­cile mais je vais devoir faire de mon mieux », a déclaré Jabeur qui affron­tera la numéro 1 mondiale Iga Swiatek pour le titre samedi.