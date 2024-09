En confé­rence de presse après la défaite de Jack Draper en demi‐finales de l’US Open contre son ami Jannik Sinner, un jour­na­liste a demandé au Britannique d’iden­ti­fier un point faible du numéro 1 mondial.

« C’est pour ça que Jannik est numéro 1 mondial. Parce que quand vous jouez les meilleurs joueurs, l’in­ten­sité est diffé­rente. Vous savez, c’est une marche au‐dessus. Il a une immense expé­rience déjà et il est si constant et solide. Son inten­sité, sa vitesse de balle, il n’a presque pas de faiblesses et il est juste capable d’être là point après point et d’élever son niveau quand il en a besoin. Mentalement, physi­que­ment, émotion­nel­le­ment, tout progresse constam­ment, et il est solide comme un roc dans tous les domaines. Sinner, une faiblesse ? Il n’en a pas beau­coup. Une… Je ne sais pas. Il est peut‐être trop gentil. »