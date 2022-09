Qualifié pour le troi­sième tour de l’US Open après une victoire plus qu’au­to­ri­taire face au demi‐finaliste en titre, Félix Auger‐Aliassime, le jeune britan­nique Jack Draper a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la victoire de Serena Williams qui repousses ses limites au crépus­cule de sa carrière. Et visi­ble­ment, le promet­teur gaucher est impressionné.

« C’est quand même bizarre, hier (mercredi) on aurait dit que tout le monde était venu pour célé­brer son départ en retraite, et fina­le­ment elle a gagné deux matchs de suite et se retrouve au troi­sième tour. Je pense que cela doit être incroyable pour elle, de jouer avec le genre de soutien qu’elle reçoit à New York. J’étais sur l’un des courts exté­rieurs, et c’était presque diffi­cile de jouer parce que le bruit était si fort. Vous aviez l’im­pres­sion que tout vibrait. Quelle incroyable athlète, quelle incroyable carrière. Oui, ça doit être très exci­tant de venir ici et de la regarder. »