L’amitié entre Jack et Jannik ne date pas d’hier. En confé­rence de presse, Draper a sorti la boite à souvenir.

« La première fois que j’ai rencontré Jannik, c’était lors d’un tournoi des moins de 18 ans. Je crois que je l’ai joué en double. A l’époque, il n’était proba­ble­ment pas l’un des meilleurs juniors. Je me souviens l’avoir joué en double et nous nous disions qu’il fallait jouer sur lui. Par la suite, c’est lui qui a vrai­ment progressé alors alors que nous étions tous 300, 400 mondiaux. Il est évident que son tennis est incroyable aussi. Nous prati­quons un sport incroya­ble­ment diffi­cile. Il y a beau­coup de hauts et de bas émotion­nels et il m’ar­rive d’échanger avec lui par sms sur ces sujets. Je pense qu’en tant que personne, il est incroya­ble­ment gentil, authen­tique, drôle, et c’est plus impor­tant que d’être un grand joueur, mais c’est aussi un joueur incroyable et formi­dable pour le sport aussi »