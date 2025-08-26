Qualifié pour le deuxième tour de l’US Open après une victoire en quatre sets contre l’Argentin Gomez, Jack Draper s’est exprimé sur son nouveau look lors de l’interview d’après match.
Le Britannique, autrefois équipé par Nike, a changé d’équipementier en passant chez Vuori, une marque américaine qui lui a confectionné un tee‐shirt sans manche pour le dernier Grand Chelem de la saison. Un style qui rappelle forcément celui de Rafael Nadal, son idole.
« J’ai grandi en regardant Rafa. J’ai toujours voulu porter le maillot sans manche un jour. Il y a quelques années, je n’avais pas les bras pour ça. J’avais l’air affreux mais maintenant ça se met en place. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 16:16