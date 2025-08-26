AccueilUS OpenJack Draper change de tenue et de look : "J'ai grandi en...
Jack Draper change de tenue et de look : « J’ai grandi en regar­dant Rafael Nadal. Il y a quelques années, j’avais l’air affreux mais main­te­nant ça se met en place »

Qualifié pour le deuxième tour de l’US Open après une victoire en quatre sets contre l’Argentin Gomez, Jack Draper s’est exprimé sur son nouveau look lors de l’in­ter­view d’après match.

Le Britannique, autre­fois équipé par Nike, a changé d’équi­pe­men­tier en passant chez Vuori, une marque améri­caine qui lui a confec­tionné un tee‐shirt sans manche pour le dernier Grand Chelem de la saison. Un style qui rappelle forcé­ment celui de Rafael Nadal, son idole.

« J’ai grandi en regar­dant Rafa. J’ai toujours voulu porter le maillot sans manche un jour. Il y a quelques années, je n’avais pas les bras pour ça. J’avais l’air affreux mais main­te­nant ça se met en place. »

Publié le mardi 26 août 2025 à 16:16

