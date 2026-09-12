« Peu d’entre vous croyaient en moi. La ques­tion était de savoir si Alcaraz et Sinner allaient à nouveau s’affronter dans les quatre finales de Grand Chelem », a lâché Alexander Zverev, qualifié à l’US Open pour sa troi­sième finale de suite en Grand Chelem, après Roland‐Garros et Wimbledon.

Une décla­ra­tion qui a fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break. Celui‐ci a tenu à livrer son propre regard sur la hiérar­chie actuelle du tennis masculin, en plaçant clai­re­ment l’Allemand derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Zverev responde a los que dudaron de él.



🗣️ “No muchos de voso­tros creíais en mí. La pregunta siempre fue si Carlos y Jannik iban a jugar las cuatro finales de Grand Slam entre ellos otra vez”.



No sé si será una opinión impo­pular, pero así lo pienso y me gustaría expre­sarla.… pic.twitter.com/c7GhUNzQw9 — José Morón (@jmgmoron) September 12, 2026

« Je ne sais pas si c’est une opinion impo­pu­laire, mais c’est ce que je pense et j’ai­me­rais l’ex­primer. Pour moi, Alcaraz et Sinner sont au même niveau. Disons, de légende. À ce niveau‐là, ils sont les seuls à se démar­quer, actuel­le­ment. Djokovic aussi, s’il était à 100 %, mais ce n’est pas le cas. En dessous, il y aurait Zverev. En dessous de Zverev, les autres. Évidemment, Sascha est meilleur que les autres, mais pas par rapport à Carlos et Sinner. Et sur ce point, pour moi, il n’y a pas de débat. »