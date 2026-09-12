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« J’ai une opinion sur Zverev et je ne sais pas si c’est impo­pu­laire, mais c’est ce que je pense et j’ai­me­rais l’ex­primer », avance José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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« Peu d’entre vous croyaient en moi. La ques­tion était de savoir si Alcaraz et Sinner allaient à nouveau s’affronter dans les quatre finales de Grand Chelem », a lâché Alexander Zverev, qualifié à l’US Open pour sa troi­sième finale de suite en Grand Chelem, après Roland‐Garros et Wimbledon.

Une décla­ra­tion qui a fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break. Celui‐ci a tenu à livrer son propre regard sur la hiérar­chie actuelle du tennis masculin, en plaçant clai­re­ment l’Allemand derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je ne sais pas si c’est une opinion impo­pu­laire, mais c’est ce que je pense et j’ai­me­rais l’ex­primer. Pour moi, Alcaraz et Sinner sont au même niveau. Disons, de légende. À ce niveau‐là, ils sont les seuls à se démar­quer, actuel­le­ment. Djokovic aussi, s’il était à 100 %, mais ce n’est pas le cas. En dessous, il y aurait Zverev. En dessous de Zverev, les autres. Évidemment, Sascha est meilleur que les autres, mais pas par rapport à Carlos et Sinner. Et sur ce point, pour moi, il n’y a pas de débat. »

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 19:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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