« Peu d’entre vous croyaient en moi. La question était de savoir si Alcaraz et Sinner allaient à nouveau s’affronter dans les quatre finales de Grand Chelem », a lâché Alexander Zverev, qualifié à l’US Open pour sa troisième finale de suite en Grand Chelem, après Roland‐Garros et Wimbledon.
Une déclaration qui a fait réagir le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break. Celui‐ci a tenu à livrer son propre regard sur la hiérarchie actuelle du tennis masculin, en plaçant clairement l’Allemand derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Zverev responde a los que dudaron de él.— José Morón (@jmgmoron) September 12, 2026
🗣️ “No muchos de vosotros creíais en mí. La pregunta siempre fue si Carlos y Jannik iban a jugar las cuatro finales de Grand Slam entre ellos otra vez”.
No sé si será una opinión impopular, pero así lo pienso y me gustaría expresarla.… pic.twitter.com/c7GhUNzQw9
« Je ne sais pas si c’est une opinion impopulaire, mais c’est ce que je pense et j’aimerais l’exprimer. Pour moi, Alcaraz et Sinner sont au même niveau. Disons, de légende. À ce niveau‐là, ils sont les seuls à se démarquer, actuellement. Djokovic aussi, s’il était à 100 %, mais ce n’est pas le cas. En dessous, il y aurait Zverev. En dessous de Zverev, les autres. Évidemment, Sascha est meilleur que les autres, mais pas par rapport à Carlos et Sinner. Et sur ce point, pour moi, il n’y a pas de débat. »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 19:48