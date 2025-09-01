AccueilUS Open"J'ai vu trop de conférences de presse de Djokovic pour ne pas...
« J’ai vu trop de confé­rences de presse de Djokovic pour ne pas inter­préter ce regard… », observe José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

1345

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 80 000 personnes sur X, a commenté le passage de Novak Djokovic en confé­rence de presse où il évoque la possi­bi­lité de remporter dimanche à l’US Open un 25e titre en Grand Chelem.

« J’ai vu trop de confé­rences de presse de Djokovic pour ne pas inter­préter ce regard. ‘Je rêve de remporter un autre Grand Chelem’. Son regard trahit qu’il sait que ce sera diffi­cile, mais son désir d’y parvenir trans­pa­raît dans chaque pore de sa peau. Si quel­qu’un peut y arriver, c’est bien Nole », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break. 

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 17:22

