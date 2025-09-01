Le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 80 000 personnes sur X, a commenté le passage de Novak Djokovic en conférence de presse où il évoque la possibilité de remporter dimanche à l’US Open un 25e titre en Grand Chelem.
« J’ai vu trop de conférences de presse de Djokovic pour ne pas interpréter ce regard. ‘Je rêve de remporter un autre Grand Chelem’. Son regard trahit qu’il sait que ce sera difficile, mais son désir d’y parvenir transparaît dans chaque pore de sa peau. Si quelqu’un peut y arriver, c’est bien Nole », a réagi le rédacteur en chef de Punto de Break.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 17:22