Ancien 4e mondial et actuel directeur du tournoi de Miami, James Blake s’est montré inquiet sur un bon déroulement de l’US Open programmé du 31 août au 13 septembre sur The Tennis Poadcast. En tant que directeur de tournoi, il réalise ce qu’une propagation du virus à l’intérieur du Grand Chelem pourrait voir comme conséquence : « Il est difficile de voir un scénario où cela se passe vraiment bien pour l’US Open. J’espère que ça se passera bien, et je sais qu’il y a des gens vraiment brillants et ambitieux qui travaillent sur l’US Open, mais je pense qu’il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner quand vous avez autant de personnes sur un événement », a déclaré l’Américain de 40 ans.

« Avec l’aspect quarantaine, comment gérez-vous cela ? Compte tenu du peu que nous savons encore sur le virus, il n’y a pas beaucoup d’études à long terme jusqu’à présent, je serais assez anxieux si j’étais celui qui organise l’événement. Je pense que les joueurs seront moins inquiets, mais en tant que directeur de tournoi, je serais très, très nerveux. » Pas de quoi rassuré les organisateurs de l’US Open qui vont décidément avoir une énorme pression.