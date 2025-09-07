Surclassé par Carlos Alcaraz en finale de l’US Open ce dimanche soir, Jannik Sinner a logi­que­ment et humble­ment reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire lors du discours pendant la céré­monie de remise des prix.

« Tout d’abord, je tiens à commencer par Carlos et toute son équipe. Vous faites un travail incroyable. Félicitations. Je sais qu’il y a beau­coup de travail acharné derrière cette perfor­mance aujourd’hui. Tu as été meilleur que moi. Félicitations. Profite bien. C’est un grand moment. Mon équipe, merci de me soutenir et de me comprendre. Pour avoir travaillé dur. Nous savons tous à quel point nous nous sommes investis pour être ici. La saison a été incroyable. Nous avons disputé beau­coup de grandes étapes et de matches tout au long de la saison. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous, ma famille qui est à la maison, tous les gens que j’aime, mes amis. J’ai fait de mon mieux aujourd’hui. Je ne pouvais pas faire plus. »