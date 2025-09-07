Surclassé par Carlos Alcaraz en finale de l’US Open ce dimanche soir, Jannik Sinner a logiquement et humblement reconnu la supériorité de son adversaire lors du discours pendant la cérémonie de remise des prix.
« Tout d’abord, je tiens à commencer par Carlos et toute son équipe. Vous faites un travail incroyable. Félicitations. Je sais qu’il y a beaucoup de travail acharné derrière cette performance aujourd’hui. Tu as été meilleur que moi. Félicitations. Profite bien. C’est un grand moment. Mon équipe, merci de me soutenir et de me comprendre. Pour avoir travaillé dur. Nous savons tous à quel point nous nous sommes investis pour être ici. La saison a été incroyable. Nous avons disputé beaucoup de grandes étapes et de matches tout au long de la saison. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous, ma famille qui est à la maison, tous les gens que j’aime, mes amis. J’ai fait de mon mieux aujourd’hui. Je ne pouvais pas faire plus. »
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 23:54