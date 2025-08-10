Jannik Sinner a effectué son retour à la compétition à Cincinnati avec une victoire supersonique record.
De quoi rassurer sur son état de forme, qui est selon toute vraisemblance toujours aussi élevé. Mais si l’Italien n’a pas peur de jouer en simple, c’est plutôt pour une autre échéance qu’il est un peu stressé.
En effet, Sinner jouera le double mixte avec Emma Navarro à l’US Open. Il s’est d’ailleurs entraîné avec l’Américaine, mais a tout de même avoué avec humour qu’il avait un peu la pression.
« J’espère que ce sera amusant, j’en suis convaincu. Chaque composition est tout simplement incroyable pour les joueurs. Et je suis honoré et heureux d’être également présent. Nous ferons de notre mieux. Je n’ai pas joué beaucoup de double depuis longtemps. Je n’ai jamais joué en mixte. Donc ça va être intéressant à voir. J’ai la pression. »
Publié le dimanche 10 août 2025 à 14:48