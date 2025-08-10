Jannik Sinner a effectué son retour à la compé­ti­tion à Cincinnati avec une victoire super­so­nique record.

De quoi rassurer sur son état de forme, qui est selon toute vrai­sem­blance toujours aussi élevé. Mais si l’Italien n’a pas peur de jouer en simple, c’est plutôt pour une autre échéance qu’il est un peu stressé.

En effet, Sinner jouera le double mixte avec Emma Navarro à l’US Open. Il s’est d’ailleurs entraîné avec l’Américaine, mais a tout de même avoué avec humour qu’il avait un peu la pression.

« J’espère que ce sera amusant, j’en suis convaincu. Chaque compo­si­tion est tout simple­ment incroyable pour les joueurs. Et je suis honoré et heureux d’être égale­ment présent. Nous ferons de notre mieux. Je n’ai pas joué beau­coup de double depuis long­temps. Je n’ai jamais joué en mixte. Donc ça va être inté­res­sant à voir. J’ai la pression. »