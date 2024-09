Opposé dans la nuit de lundi à mardi à Tommy Paul pour une place en quarts de finale de l’US Open (pas avant 2h30 du matin), Jannik Sinner a été inter­rogé en confé­rence de presse sur son futur adver­saire, qui sera natu­rel­le­ment soutenu par le public.

« Ce sera un grand défi. Il bouge très bien sur le court. Il s’est beau­coup amélioré ces derniers temps. Ce sera un défi compliqué à relever. Il joue un excellent tennis, surtout ici en Amérique, donc ce sera un match diffi­cile pour moi. Mais j’es­père que je serait prêt à me battre de la meilleure façon possible, et j’ai hâte d’y être. Ces matches sont très exci­tants à jouer et je suis heureux d’en faire partie. Nous verrons. »