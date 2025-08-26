Alors qu’il sera opposé ce mardi au Tchèque, Kopriva, au premier tour de l’US Open, Jannik Sinner est revenu dans une vidéo publiée par Rolex, l’un de ses spon­sors prin­ci­paux, sur son titre en 2024 ici‐même alors que son affaire de dopage avait été révélée quelques semaines avant.

Et l’Italien a visi­ble­ment eu du mal à accepter certains regards pesants.

« J’étais vrai­ment stressé. Certaines personnes me regar­daient diffé­rem­ment. Ce n’était pas facile. C’était une période très diffi­cile. Alors gagner ce Grand Chelem était énorme pour moi. Tout peut arriver en dehors du court, on ne peut pas le contrôler. »