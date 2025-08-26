Alors qu’il sera opposé ce mardi au Tchèque, Kopriva, au premier tour de l’US Open, Jannik Sinner est revenu dans une vidéo publiée par Rolex, l’un de ses sponsors principaux, sur son titre en 2024 ici‐même alors que son affaire de dopage avait été révélée quelques semaines avant.
Et l’Italien a visiblement eu du mal à accepter certains regards pesants.
« J’étais vraiment stressé. Certaines personnes me regardaient différemment. Ce n’était pas facile. C’était une période très difficile. Alors gagner ce Grand Chelem était énorme pour moi. Tout peut arriver en dehors du court, on ne peut pas le contrôler. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 17:59