Jannik Sinner : « C’était un virus et d’autres joueurs ont été touchés. Je suis content de ne pas jouer dimanche »

Contraint à l’abandon lundi dernier contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner a donné des nouvelles rassu­rantes avant le début de l’US Open, où il tentera de défendre son titre. 

« Je me sens bien. Je n’ai pas encore récu­péré à 100 %, mais ça devrait être le cas dans un jour ou deux. Tout devrait être bon pour le tournoi. C’était un virus et d’autres joueurs ont été touchés. La seule chose à faire est de beau­coup dormir et de bien se reposer (…) Mais je suis content de ne pas jouer dimanche et d’avoir plus de temps pour récu­pérer », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le samedi 23 août 2025 à 13:15

