Jannik Sinner est au centre de l’at­ten­tion depuis la révé­la­tion de son contrôle anti­do­page positif en mars dernier. S’il a ensuite été reconnu inno­cent, l’ac­tuel numéro 1 mondial a été parti­cu­liè­re­ment marqué par cette période au cours de laquelle le secret a été bien gardé.

Récemment inter­viewé par ESPN avant son entrée à lice à l’US Open où il sera opposé à McDonald au premier tour, l’Italien a déclaré être loin de son meilleur niveau à cause de toute cette affaire.

« Physiquement, cette période a été très marquante. Je suis tombé malade, je ne ressen­tais pas beau­coup d’énergie sur le terrain et à Wimbledon par exemple, cela se voyait. Il y avait des nuits où je ne dormais pas parce que je pensais à tout ça. J’ai eu quelques problèmes physiques, peut‐être aussi pour cette raison, comme à la hanche. Je me sentais diffé­rent sur le terrain, je n’étais pas content et je n’étais pas moi‐même. J’espère pouvoir tourner la page : je ne dis pas que je le ferai tout de suite, cela prend encore un peu de temps, mais j’ai envie de retrouver le bonheur sur le terrain. Dans chaque tournoi auquel j’ai parti­cipé, y compris l’US Open, j’avais et j’ai de faibles attentes. À cause de ce qui s’est passé, la partie physique n’est pas là où je le voulais, je ne suis pas vrai­ment moi‐même non plus. Continuer à jouer dans cette situa­tion était très dur, mais je savais dans ma tête que je n’avais rien fait de mal. Des erreurs peuvent arriver : malheu­reu­se­ment, c’était très gros, mais je suis content de la façon dont cela s’est terminé. »